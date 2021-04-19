الحبري: لا صحة لما قيل عن سرقة 3 حاويات أموال قادمة لمركزي بنغازي

ليبيا – نفى محافظ المصرف المركزي في مدينة البيضاء علي الحبري أخبارًا متداولة حول سطو مسلح على 3 حاويات أموال قادمة من المصرف لنظيره بمدينة بنغازي.

الحبري أوضح في تصريحات للمركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا اطلعت عليها صحيفة المرصد أن هذه الحاويات التي من المفترض أنها تحمل أموال المواطنين، لا صحة لما يتم تداوله من أخبار كاذبة وشائعات بشأن تعرضها إلى سطو مسلح.

هذا وكانت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت أخبارًا عن سرقة 3 حاويات من الأموال قادمة إلى المصرف المركزي في مدينة بنغازي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية