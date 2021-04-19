صنع الله يطالب شركة الخليج العربي للنفط بالاستمرار في مشروع مصحة النفط ببنغازي

ليبيا- بعث رئيس مؤسسة النفط في طرابلس مصطفى صنع الله مخاطبة إلى رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، بشأن مشروع مصحة النفط في مدينة بنغازي.

المخاطبة الصادرة في الـ13 من أبريل الجاري التي نشرها الأحد المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا وتابعتها صحيفة المرصد، طالبت رئيس اللجنة بالاستمرار في إجراءات التعاقد لإنشاء المصحة، بعد مفاتحة وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون بالخصوص.

يشار إلى أن عون كان قد أصدر قرارًا يقضي بوقف إجراءات التعاقد على إنشاء مصحة النفط في بنغازي، قبل أن تبادر مؤسسة النفط في طرابلس بالعمل على إلغاء هذا القرار.

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