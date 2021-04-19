المركز الليبي للاستشعار عن بُعد ينفي وقوع هزة أرضية في سلوق

نفى مكتب علوم الزلازل التابع للمركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ما تم تداوله عن وقوع هزة أرضية في ليبيا اليوم السبت الماضي.

وأوضح المركز، في بيان له عبر صفحته على الفيسبوك، “لم تُسجل أجهزة المركز أو أي من محطات الرصد العالمية في أوروبا والقريبة من ليبيا أي هزة أرضية لهذا اليوم في ليبيا او قريبة منها كذلك توصلنا مع الاخوة سكان المنطقة ولم يشعرو بهزة أرضية نهار اليوم”.

وأضاف مكتب العلوم الليبي، أن ما تم تداولته بعض المواقع كان نقلا عن معمل الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل (ENSN). ونحن بصدد التواصل مع الاخوة في الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل لتأكد من صحة المعلومات الصادرة عنهم وتصحيح الخبر.

وأشار مكتب علوم الزلازل التابع للمركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، إلى أن زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس الزلازل والمركز السطحي للزلزال قريب من منطقةسلوق كان سيشعر به سكان المنطقة والمناطق القريبة وحتى مدينة بنغازي وممكن ان يكون لها تأثير على المباني القديمة، إضافة إلى أن منطقة سلوق والمناطق المحيطة بها تعتبر غير نشطة زلزالياً لأنها تقع فوق اللوح القاري الأفريقي ولا يوجد صدع كبير قريب من المنطقة.

ونشر المركز صورة توضح الزلازل التي حدثت اليوم 17 أبريل 2021 في المناطق القريبة من ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية