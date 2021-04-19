«حكماء مرزق» يطالبون برفع درجات التأهب على الحدود الليبية التشادية

أصدر مجلس حكماء وأعيان مدينة مرزق، بياناً على خلفية الأحداث الجارية شمال تشاد وتداعياتها على ليبيا، قالوا فيه إنهم يناشدون السلطات الليبية بضرورة رفع درجات التأهب على الحدود الليبية التشادية والتعامل مع أي طاري قد ينتج من مواجهات عسكرية داخل الشمال التشادي قد تتسبب في موجة نزوج أخرى للداخل الليبي.

قال “المجلس”: “على خلفية الملاحقة التي تقوم بها قوات الجيش التشادي للقوات المعارضة، يجعل مسار فرارهم نحو الجنوب الليبي حيث تتوفر حاضنة العصابات التشادية والمجرمين والدواعش والإرهابيين وما يصاحب ذلك من أطماع استعمارية خارجية في الهيمنة على البلاد وسلب خياراتها”.

أضاف “المجلس” مخاطباً حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة: “بات جلياً أن الوطن بحاجة لتأمين حدوده الجنوبية خاصة، وهنا نوجه النداء للسلطات الليبية بتفعيل الاتفاقية الليبية الإيطالية الموقعة 2008 في شقها الأمني الخاص بتأمين الحدود واجباً وطنياً بامتياز”.