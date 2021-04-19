“المركزي” يسيّل 5 مليار دينار لدعم أرصدة المصارف في ليبيا

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، رفقة عدد من مدراء الإدارات بمصرف ليبيا المركزي اوضاع المصارف التجارية.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمكتب المحتفظ، حيثُ ناقش الحضور عدة موضوعات أهمها أوضاع السيولة لدى المصارف التجارية والمقاصة بين فروع المصارف، إذ تم الاتفاق على تسييل الدفعة الثانية من القرض المقدم للمصارف التجارية بقيمة 5 مليار دينار لاستخدامها في دعم أرصدة المصارف لإجراء عمليات المقاصة للأفراد وتوفير السيولة النقدية للمواطنين وتمويل عمليات النقد الأجنبي.

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