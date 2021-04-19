أبوجناح يبحث مع بالتمر مشاكل المهجرين وآليات صرف منحة الزوجة والأبناء

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبو جناح، اليوم الأحد، مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية بطرابلس، محمد حسن بالتمر، آليات وسبل حل مشكلة صرف منحة الزوجة والأبناء.

جاء ذلك خلال زيارة أبو جناح مقر المصلحة بطرابلس اليوم، حيث التقى بالتمر، وأثنى على تمكن المصلحة بكل فروعها من الحفاظ على وحدتها خلال فترة الانقسام السياسي، وفق بيان للمكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية اليوم.

وناقش الاجتماع معالجة أي مشاكل قد تعترض الليبيين في الخارج سواء المقيمين أو المهجرين لأسباب استثنائية، والمرتبطة بتسجيل المواليد أو الوفيات وأي اجراءات متعلقة بالسجل المدني.

وجاء في بيان صدر اليوم عن المكتب الإعلامي للحكومة أن رمضان أبو جناح اطلع على آخر مستجدات إجراءات المصلحة «الداعمة لإنجاح موضوع منحة الزوجة والأبناء التي تعهدت حكومة الوحدة الوطنية بحل جميع المشاكل التي تحول دون صرفها».

فيما استعرض بالتمر دور مصلحة الأحوال المدنية في العملية الانتخابية، وعملية التسجيل في السجلات الانتخابية، بالإضافة إلى التشديد على دورها في حماية الهوية الليبية.

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