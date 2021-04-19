الدبيبة يُشارك في حفل تخريج ضباط شرطة جدد في طرابلس

أخبار ليبيا 24

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، الأحد، في حفل تخريج الدفعة السادسة من منتسبي المعهد العالي للتدريب بوزارة الداخلية والتي يبلغ قوامها 400 ضابطا.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة تخلل الحفل الذي أقيم بكلية ضباط الشرطة بطرابلس، استعراض للكراديس جسدت فيه عدداً من المهام الأمنية التي تدرّب عليها الخريجين.

وأكد رئيس الحكومة خلال كلمته للضباط الجدد على أن عملهم في حماية الناس شرف عظيم لهم، داعياً لهم بأن يكونوا قدوة في الانضباط وأن حملهم للسلاح هو للدفاع عن الوطن والمواطن.

كما وعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية بأن تقدم حكومته كل الدعم لبناء قدرات أفراد الشرطة ليكونوا حصناً منيعاً لليبيا وشعبها الكريم.