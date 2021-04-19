عقيل: إنهاء الواقع الأمني المروع المستمر منذ العام 2011 من أبرز واجبات الدبيبة

ليبيا – اعتبر رئيس حزب الائتلاف الجمهوري عز الدين عقيل أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يسعى من خلال زيارته لبنغازي إلى تقوية علاقاته مع شرق البلاد.

عقيل دعا في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” الدبيبة إلى الانفتاح على الرجمة (مقر قيادة الجيش)، واعتبارها شريكًا جوهريًا في إنهاء الأزمة الأمنية في البلاد، وهو الأمر الذي يتوق إليه الليبيون.

وتابع: “مسألة إنهاء الواقع الأمني المروع الذي يعصف بالبلاد منذ العام 2011 من أبرز واجبات الدبيبة، ويجب أن يوليه كل تركيزه واهتمامه”.

واستطرد: “أزمة ليبيا في الجوهر والأساس هو صراع قوى مسلحة على شرعية السلاح، وعلاجها الجوهري تفكيك المليشيات وإعادة تنظيم وهيكلة المؤسسة العسكرية، ولا يمكن أن تطرح كمسألة شكلية على هامش الزيارات الخاصة برئيس الحكومة”، مؤكدًا الحاجة إلى دعم دولي لتحقيق هذا الهدف.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية