«الشحومي»: لا يمكن العيش مع وقود يهرب وسيولة مفقودة وخدمات أساسية منعدمة

علق الخبير الاقتصادي سليمان الشحّومي، على الفيديو المتداول لأحد المواطنين الليبيين بالجنوب، والذي ينتقد خلاله بشدة سوء الأوضاع المعيشية في الجنوب.

وقال الشحومي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تعليقا على الفيديو: “حياة أقرب للموت، بل أن الموت أهون من عيش المهانة والذل”.

وأضاف “الليبيون في حاجة إلى حلول حقيقية وتغييرات اقتصادية فعالة، لا يمكن استمرار العيش مع وقود يهرب وسيولة مفقودة وخدمات أساسية منعدمة في الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والأمن”.

وتابع “افتحوا المقاصة، استبدلوا دعم الوقود، ارفعوا الدخل الحقيقي للمواطن الضعيف منه والفقير”.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن ليبي من الجنوب يشكو من غياب الخدمات الأساسية، ويؤكد أن عملهم حاليا أصبح مقتصرا على البحث عن الوقود والغاز والماء، وأن حياتهم دمرت خلال 10 سنوات.