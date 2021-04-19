الحويج: اهتمام خاص ببرنامج المشروعات الصغرى لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني

قال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، إن الوزارة تضع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ضمن أولويات عملها خلال الفترة المقبلة باعتباره إحدى الأدوات التي تمكن من «تحريك عجلة الاقتصاد الوطني».

وأضاف، خلال لقائه مع مدير عام البرنامج عبد الناصر أبوزقية، أمس الأحد، أن البرنامج يركز على «دعم الصناعة المحلية واستقطاب فئة الشباب وأصحاب الأفكار الرائدة وخلق فرص عمل بعيدًا عن الوظيفة الحكومية»، مشيرًا إلى أنه ستتخذ كل التدابير والإجراءات اللازمة حتى يتمكن البرنامج من أداء مهامه بالشكل المطلوب.

خطة للمشروعات في عام 2021

كما أشاد بجهود إدارة البرنامج في إعداد خطة عمله لعام 2021 «وفق رؤية واضحة ومتكاملة والتي تحتاج إلى دعم وتنسيق بين الوزارة والبرنامج مع كل الجهات ذات الاختصاص حتى يتمكن من تنفيذها وإنجاز المشروعات حتى ترى النور على أرض الواقع».

وقدم أبوزقية عرضًا مرئيًّا يتضمن مهام وأهداف البرنامج والأنشطة المنفذة خلال الفترة الماضية، وكذلك المشروعات التي يشرف عليها البرنامج والمنجز منها والصعوبات والمشاكل التي تواجه البرنامج في أداء عمله والمقترحات التي تسهم في تذليلها وتجاوزها.

ونبه أبوزقية أن البرنامج استهدف فئة الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مراكز وحاضنات الأعمال بالمناطق وتنمية القدرات البشرية بإقامة دورات تدريبية في ريادة الأعمال وعدد من المهن الفنية وتنظيم مسابقات».

واعتبر أن الهدف هو «تحفيز وتشجيع أصحاب الأفكار وريادة الأعمال لأخذ المبادرة وإنشاء مشاريعهم الخاصة»، مشيرًا إلى إبرام مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع تنمية وتطوير المناطق المحيطة بالحقول والموانئ النفطية مع المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة العمل والتأهيل.

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