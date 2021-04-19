خروج حالتين من مركز العزل الواحات بعد شفائهما من كورونا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا بالواحات، خروج حالتين من مركز العزل الواحات بمستشفى جالو العام بعد التأكد من شفائهما.

وقالت اللجنة في بيان اليوم، إنه عدد الحالات المحتجزة في قسم العزل انخفض لحالتين فقط.

584 إصابة و12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني للأمراض، اليوم الإثنين، تسجيل 584 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 133 مخالطًا، فيما توفيت 12 حالة جديدة، بينما تماثلت 648 حالة للشفاء.

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