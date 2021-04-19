تنتوش: البرلمان سيناقش اليوم تقرير لجنة المالية وملاحظاته حول مشروع الميزانية وقانونها

ليبيا – قال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش إن مجلس النواب سيعقد اليوم الإثنين جلسة لمناقشة تقرير لجنة المالية وملاحظاته حول مشروع الميزانية وقانونها.

تنتوش وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، صرح أنه من الممكن إقرار الميزانية في جلسة اليوم، وهذا يعتمد على المناقشات التي ستجرى ومدى قبول النواب بمشروع الميزانية.

وأضاف: “وإذا لم يقبل النواب الميزانية فمن الممكن أن تُعاد للحكومة لتعديلها”.

تنتوش أشار إلى أن طائرة من طرابلس مخصصة للنواب ستنطلق ظهر اليوم الإثنين إلى طبرق لحضور الجلسة التي من المحتمل أن تبدأ في المساء.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية