الميسوري: مايهم المواطن في بنغازي أو سبها ليس زيارة الدبيبة بقدر احتياجه إلى الخدمات

ليبيا – أكد الكاتب الصحفي الليبي الحسين الميسوري إن ما يهم المواطن في بنغازي أو سبها أو غيرها من المدن ليس زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في حد ذاتها، بقدر احتياجه إلى توفير أبسط الخدمات له، ومنها فتح منظومة المقاصة بين المصارف في الشرق والغرب لتوفير السيولة النقدية، وزيادة الدعم المقدم للمخابز وتوفير الوقود وتسهيل إصدار جواز السفر للعلاج في الخارج ومحاولة حل مشكلة الكهرباء.

الميسوري وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الإثنين فضل ألا يصطحب دبيبة أي شخصيات عسكرية جدلية، حتى لا ينعكس ذلك على الزيارة ويتسبب الأمر في إخفاقها. مذكّرًا بجولة رئيس الحكومة الأخيرة في موسكو، والتي اصطحب فيها رئيس أركان حكومة الوفاق محمد الحداد، والذي بقى في الفندق، ولم يلتقه أي من المسؤولين الروس.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية