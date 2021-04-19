الخارجية الجزائرية: بوقادوم في ليبيا الإثنين للقاء «كبار» المجلس الرئاسي والحكومة

يجري وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، زيارة عمل إلى ليبيا اليوم الاثنين رفقة وزير الداخلية ووفد رفيع المستوى.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الجزائرية سيعقد الوفد لقاءات مع كبار المسؤولين على مستوى كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى جانب مجلس الدولة.

كما ستتضمن اللقاءات، تدارس العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة بالإضافة إلى آفاق عملية التسوية السياسية للأزمة الليبية.

وتأتي هذه الزيارة، بحسب البيان، في إطار الجهود المبذولة لترقية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتقديم الدعم للأطراف الليبية في مواجهة التحديات الراهنة لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ خارطة الطريق لضمان حل سلمي.