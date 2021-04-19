العمامي: على الدبيبة تشكيل فريق من المستشارين لتقديم النصح بشأن التعامل مع الأطراف المحلية

ليبيا – رأى المحلل السياسي محمد العمامي أن زيارة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى بنغازي “واجب” عليه، بحكم أنه رئيس الحكومة للبلاد كلها، لكن لا يمكن تحديد أجندة الزيارة له، وما يفعل خلالها.

العمامي أوضح في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن الأشخاص “الفاعلين” في بنغازي يرحبون بالزيارة، ويتطلعون إلى أن يكون قدومه الخطوة الحقيقية للتلاحم ولم شمل الوطن، ناصحًا الدبيبة بتشكيل فريق جيد من المستشارين القادرين على تقديم النصح له بخصوص التعامل مع الأطراف المحلية المتابينة.

ودعا إلى فتح ملف توحيد المؤسسة العسكرية خلال الزيارة، والاعتراف بالدور البارز الذي لعبته القيادة العامة للجيش خلال الحرب على الإرهاب، واستعادة الاستقرار إلى أجزاء واسعة من المناطق التي كانت ترضخ تحت المجموعات المتطرفة، بعد “عملية الكرامة”.

كما طالب الدبيبة بالاهتمام أكثر باللجنة العسكرية المشتركة 5+5 واصطحاب أفرادها جميعًا خلال جولاته، التي ينفذها مؤخرًا، كونهم أصحاب النجاح الأبرز خلال الفترة الماضية، إذ توصلوا إلى اتفاقية وقف إطلاق النار، كما يعملون على الملفات الشائكة الخاصة بتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وإخراج المرتزقة من البلاد.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية