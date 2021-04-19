مصادر إيطالية تكشف موقف روما من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا

أكدت مصادر دبلوماسية إيطالية، أن وزير الخارجية لويجي دي مايو، شدد مرارا على أن مذكرة التفاهم التي وقعتها تركيا وليبيا في نهاية عام 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية المشتركة​​ تنتهك حقوق دول ثالثة ولا تحظى بإجماع جميع الدول المشاطئة للبحر الابيض المتوسط.

وقالت مصادر بالخارجية الإيطالية: “إن دي مايو أكد ما تم الإعلان عنه صراحة في البيان الختامي للمجلس الأوروبي بتاريخ 12 ديسمبر 2019، والذي اعتبر الاتفاقية أنها تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتوافق مع القانون الدولي للبحار، الذي يتطلب أن يتم الترسيم بالاتفاق مع جميع البلدان المشاطئة”، وفقا لما ذكرته وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.

وكان دي مايو قد اشار مؤخرا، ردا على سؤال في مقابلة صحفية حول إمكانية إلغاء الاتفاقية الموقعة بين طرابلس وأنقرة، إلى أن الأمر «متروك لليبيين للتحدث عنه».