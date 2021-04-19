الخارجية الروسية: من السابق لأوانه طرح مسألة رفع حظر الأسلحة عن ليبيا قبل الانتخابات الرئاسية

ليبيا – أعلنت الخارجية الروسية أنه من السابق لأوانه طرح مسألة رفع حظر الأسلحة عن ليبيا قبل إجراء الانتخابات الرئاسية هناك.

بيتر إليتشيف مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، صرح للصحفيين وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الإثنين بأنه من السابق لأوانه الحديث عن إمكانية رفع أو تخفيف حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، قبل إجراء الانتخابات العامة هناك.

وقال: “حكومة الوحدة الوطنية قد تم تشكيلها للتو، وهي لم تبدأ العمل فعليًا. دعونا ننتظر الانتخابات، إذا تم إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول، فسنحكم على كيفية تطور الوضع، لأنه من السابق لأوانه الحديث عن وحدة البلاد”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية