اليوم.. بوقادوم يزور ليبيا على رأس وفد رفيع المستوى 

أخبار ليبيا 24

يقود وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم وفدا حكوميا رفيع المستوى إلى العاصمة طرابلس، اليوم الاثنين، وفق وزارة الخارجية جزائرية.

ووفقا لبيان لها أكدت وزارة الخارجية الجزائرية أن الوفد سيعقد لقاءات مع كبار المسؤولين على مستوى كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى جانب مجلس الدولة.

كما ستتضمن اللقاءات، تدارس العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة بالإضافة إلى آفاق عملية التسوية السياسية للأزمة الليبية.

وتأتي هذه الزيارة، بحسب البيان، في إطار الجهود المبذولة لترقية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتقديم الدعم للأطراف الليبية في مواجهة التحديات الراهنة لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ خارطة الطريق لضمان حل سلمي.