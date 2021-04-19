روسيا تستبعد رفع حظر الأسلحة قبل الانتخابات المقررة في ديسمبر

استبعدت وزارة الخارجية الروسية، طرح مسألة رفع حظر الأسلحة عن ليبيا قبل إجراء الانتخابات المقررة أواخر العام الجاري.

وقال مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، بيتر إليتشيف، في تصريحات صحفية، إنه من السابق لأوانه الحديث عن إمكانية رفع أو تخفيف حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا قبل إجراء الانتخابات العامة هناك.

وأوضح المسؤول الروسي، أن حكومة الوحدة الوطنية قد تم تشكيلها للتو، وهي لم تبدأ العمل فعليا، مؤكدا ضرورة الانتظار حتى الانتخابات للحكم على كيفية تطور الوضع.

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