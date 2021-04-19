مديرية أمن طبرق: استمرار الخطة الأمنية داخل المدينة

أعلنت مديرية أمن طبرق، استمرار سير عمل الخطة الأمنية داخل شوارع مدينة طبرق للحد من ظاهرة التواجد فوق الجسر وسط المدينة واستمرار إغلاق الساحة المستخدمة فى عمليات القياده بطريقة سريعة ومتهورة (التمتيع)، من قبل بعض الشباب التى تتنافى مع أداب الطريق.

أضافت المديرية في بيان، أن هذه الأمور أدت إلى بعض الإتلافات ناهيك عن الخسائر المادية في الممتلكات العامة والخاصة بسبب الحوادث الناتجة عن مثل هذه التصرفات بالإضافة إلى تعطيل الحركة المرورية ووجود الإزدحام وإختناق حركة السير في شوارعنا .مما تسببه هذه الظاهرة من تجمعات الشباب التي تكون سبباً في الفوضى، والتعدي على الناس والممتلكات ، وانتهاك للأنظمة.