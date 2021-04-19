طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 19 أبريل

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 19 ابريل 2021.

وبحسب الملخص العام للنشرة فإن الاجواء تشهد طقس معتدل على اغلب مناطق الشمال مع تكاثر للسحب على مناطق الشمال الشرقي واحتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة هذا اليوم وبعض مناطق الجنوب الغربي والوسط.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

•الطقس: السماء قليلة السحب.

•الرياح : شمالية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ، تتحول تدريجيا بعد ظهر يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20-25) مْ ، وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على مرتفعات الجبل الأخضر.

•الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 24) مْ ، و ما بين (32 – 35) مْ على جالو والجغبوب ، ولا تتجاوز (17) مْ على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة يوم الغد على بعض مناطق الجنوب والوسط.

•الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح اليوم ما بين (26-32) مْ تصل إلى (34) مْ على القطرون وتسجل ارتفاع يوم الغد على اغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء قليلة السحب.

•الرياح: شمالية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (34-38)مْ وتسجل انخفاض يوم الغد.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:39)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:31)

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