الشحومي: لا يمكن استمرار العيش مع وقود يهرب وسيولة مفقودة وخدمات أساسية منعدمة

ليبيا – قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي إن الليبيين بحاجة لحلول حقيقية وتغييرات اقتصادية فعالة.

الشحومي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أضاف: “حياة أقرب للموت، بل أن الموت أهون من عيش المهانة والذل، الليبيون في حاجة إلى حلول حقيقية وتغييرات اقتصادية فعالة، ولا يمكن استمرار العيش مع وقود يهرب وسيولة مفقودة وخدمات أساسية منعدمة في الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والأمن. افتحوا المقاصة، استبدلوا دعم الوقود، ارفعوا الدخل الحقيقي للمواطن الضعيف منه والفقير”.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية