مفوضية الانتخابات تبحث التحضيرات الخاصة بمراكز الاقتراع

بحث رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح مع وزير التعليم موسى المقريف التحضيرات الخاصة بمراكز الاقتراع.

وبين المكتب الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات أن الجانبين بحثا بحضور عضو المفوضية موسى المقريف التحضيرات المتعلقة بالعملية الانتخابية المرتقبة.

وبحث المشاركون في اللقاء تحضيرات المفوضية للانتخابات القادمة فيما يتعلق بتعيين المدارس كمراكز اقتراع، والتنسيق مع وزارة التعليم في استحداث ما تتطلبه العملية الانتخابية، كما ناقش إجراءات التوظيف للجان الانتخابية العاملة في مراكز الاقتراع والتي يعد قوائمها معلمي المدارس العاملين بها، إضافة إلى مناقشة مشروع ربط المدارس بشبكة الانترنت وتقييم مدى استفادة المفوضية من هذا المشروع.

من جانبه أبدى وزير التعليم استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل للعملية الانتخابية من خلال توفير المعلومات والإمكانيات اللازمة لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات من خلال المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة.

وخلص اللقاء إلى الاتفاق على التنسيق المشترك لإدارة العملية الانتخابية وتهيئة أفضل الظروف للاستحقاق القادم وفق أعلى معايير المهنية.