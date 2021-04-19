نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الاثنين (19/04/2021)…

الصلاحية اعتبار من الساعة 09:00 عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

تحذير بحري:

ريح شرش نشط نهار اليوم على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق تصل سرعته إلى (25) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

•السماء صافية إلى ظهور بعض السحب .

•الريح شرش يتحول يوم الغد إلى شلوق على الساحل الممتد من زواره إلى مصراتة وإلى براني على ساحل سرت سـرعتــه ما بين (05– 15) عقدة.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50–1.25) متر.

•البحر خفيف الموج .

•درجة حرارة سطح البحر (16-18) مْ.

•الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

•السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر أحياناً مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة نهار اليوم على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات.

•الريح شرش سرعتــه ما بين (05– 20) عقدة وتصل نهار اليوم إلى (25) عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75–2.25) متر.

•البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

•درجة حرارة سطح البحر(16-18) مْ.

•الرؤيـة جيدة.

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