عمل الخير وحب الإحسان يجسده الحاج ميلاد أبو امداس

الحاج ميلاد أبوامداس، شيخ كبير السن عرف عنه حبه لعمل الخير، ومشاركته في الأعمال التطوعية، دائما ما يتفقد أحوال الفقراء والمساكين، ويقف إلى جانبهم ويدافع عن حقوقهم، يمارس اليوم عمله من إحدى المؤسسات الخيرية كباحث اجتماعي.
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قناة ليبيا
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