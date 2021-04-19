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عمل الخير وحب الإحسان يجسده الحاج ميلاد أبو امداس

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

الحاج ميلاد أبوامداس، شيخ كبير السن عرف عنه حبه لعمل الخير، ومشاركته في الأعمال التطوعية، دائما ما يتفقد أحوال الفقراء والمساكين، ويقف إلى جانبهم ويدافع عن حقوقهم، يمارس اليوم عمله من إحدى المؤسسات الخيرية كباحث اجتماعي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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