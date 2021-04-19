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مواطنون يشتكون غلاء أسعار المواد الغذائية في طبرق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

اشتكى عدد من المواطنين في مدينة طبرق، من غلاء المواد الغذائية التي يعتمدون عليها خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدين أن انعدام السيولة والرواتب فاقم الوضع سوءا خلال شهر الرحمة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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