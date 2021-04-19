مواطنون يشتكون غلاء أسعار المواد الغذائية في طبرق

اشتكى عدد من المواطنين في مدينة طبرق، من غلاء المواد الغذائية التي يعتمدون عليها خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدين أن انعدام السيولة والرواتب فاقم الوضع سوءا خلال شهر الرحمة.

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