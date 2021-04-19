سالم السنوسي .. رحلة بحث عن عمل تستقر به في محل لبيع اللحوم البيضاء

خلال شهر رمضان يسعى العديد من شباب سبها للبحث عن فرص العمل، خاصة في المجالات التي تزدهر خلال الشهر الفضيل، من بينهم الشاب، سالم السنوسي، الذي يعمل في مجال بيع اللحوم البيضاء والمستوردة.
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قناة ليبيا
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