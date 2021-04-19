رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع وزيرة الداخلية الإيطالية ملف الهجرة غير الشرعية

التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي اليوم الإثنين، وأوضح خلال اللقاء أهمية ودور التعاون الليبي الإيطالي في مختلف المجالات، وخاصة التعاون الأمني والهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود، مؤكداً على ضرورة معالجة مسبّبات ظاهرة الهجرة من خلال خلق تنمية مكانية.

من جانبها أكدت الوزيرة الإيطالية عمق العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين وضرورة تعزيزهما، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تفعيل عدد من الاتفاقيات المشتركة السابقة بين ليبيا وإيطاليا، والتطلع إلى تعاون مشترك في شتى المجالات.