المنفي يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد لمنفي، في طرابلس اليوم، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه، والوفد المرافق له، وتناول معه العلاقات التاريخية بين ليبيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي.

وأعرب المنفي عن أهمية دور المفوضية في الوصول إلى استقرار ليبيا، مؤكدا أهمية عودة مكتب مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا لتعزيز أوجه التعاون.

من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي دعم ليبيا على كافة المستويات، وخاصة في الحد من ظاهرة الهجرة غير القانونية، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في البلاد، مؤكدا دعم الاتحاد الأفريقي للمجلس الرئاسي في إرساء الاستقرار وإنجاح المسار السياسي، وإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد.

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