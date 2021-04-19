ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

19 April, 2021

المحافظ على المصارفعقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير صباح اليوم الاثنين ، بمكتبه اجتماعاً مع الإدارت للمصارف التجارية ( الجمهورية – الوحدة – الصحارى – التجاري الوطني – شمال أفريقيا ).

للوقوف على ما تم تنفيده فيما يتعلق بملف السيولة، وقد أفادت المصارف أنها باشرت في فتح كافة فروعها أمام الزبائن ورفع سقف السحب اليومي وتوفير السيولة بشكل منتظم.

كما تم الوقوف على الصعوبات الأمنية التي تواجه المصارف في نقل العملة لكافة المدن الليبية، وجدد المصرف المركزي استعداده لتقديم الدعم الكامل للمصارف بالخصوص.

وأكد المحافظ على المصارف بالتسريع في عملية تطوير آليات الدفع الالكتروني وتوفير الخدمات المصرفية للزبائن ومعالجة الشكاوى التي ترد بشأن عدم حصول الزبائن على دفتر الصكوك من فروعها إضافةً إلى حث المصارف تسريع تحويل المرتبات إلى حسابات المستفيدين دون تأخير.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع الأسبوع القادم لمتابعة الإنجاز والتأكد من أن كافة فروع المصارف تقدم السيولة لزبائنها دونما عراقيل خاصةً بعد تسييل الدفعة الثانية من القرض المقدم للمصارف التجارية بقيمة 5 مليار دينار.

وشدد المصرف المركزي في الاجتماع على أنه سيفرض عقوبات على المصارف التي لا تلتزم بالخطة المتفق عليها.