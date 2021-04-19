بوقادوم للمنفي: الجزائر حريصة على أمن واستقرار ليبيا

أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حرص الجزائر على أمن واستقرار ليبيا، واستعدادها الدائم للعب أي دور إيجابي في سبيل وصول ليبيا إلى بر الأمان.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن بوقادوم أكد خلال لقائه المنفي بحضور وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود في العاصمة طرابلس اليوم الاثنين حرص الجزائر على أمن واستقرار ليبيا، واستعدادها الدائم للعب أي دور إيجابي في سبيل وصول ليبيا إلى بر الأمان كما أفاد بوقادوم بدعوة الرئيس الجزائري لرئيس المجلس الرئاسي لزيارة الجزائر، ورحّب المنفي بهذه الدعوة، معرباً عن نيته زيارة الجزائر في وقت قريب.

وأكد المنفي عمق العلاقات بين البلدين، وحرص ليبيا على تعزيز التعاون في شتى المجالات مع الجزائريين، مثمّناً دور الحزائر في أمن واستقرار ليبيا، ومؤكداً أهمية تمتين وتعزيز هذه العلاقات.