روسيا تستبعد رفع حظر الأسلحة عن ليبيا قبل الانتخابات

أعلنت الخارجية الروسية أنه من السابق لأوانه طرح مسألة رفع حظر الأسلحة عن ليبيا قبل إجراء الانتخابات الرئاسية هناك.

وبحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية؛ صرح بيتر إليتشيف، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، للصحفيين، بأنه من السابق لأوانه الحديث عن إمكانية رفع أو تخفيف حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا قبل إجراء الانتخابات العامة هناك.

وتابع: “حكومة الوحدة الوطنية قد تم تشكيلها للتو، وهي لم تبدأ العمل فعليا، دعونا ننتظر الانتخابات، إذا تم إجراؤها في 24 ديسمبر ، فسنحكم على كيفية تطور الوضع، لأنه من السابق لأوانه الحديث عن وحدة البلاد”.

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، ورئيس المجلس الرئاسي الجديد، السلطة بشكل رسمي، منتصف فبراير الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في 24 ديسمبر العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.