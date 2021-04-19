السايح يبحث مع وزير التعليم التحضيرات الخاصة بمراكز الاقتراع

بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم، مع وزير التعليم، موسى المقريف، تحضيرات المفوضية للانتخابات القادمة فيما يتعلق بتعيين المدارس كمراكز اقتراع، والتنسيق مع وزارة التعليم في استحداث ما تتطلبه العملية الانتخابية.

من جانبه أبدى المقريف استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل للعملية الانتخابية، من خلال توفير المعلومات والإمكانيات اللازمة لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات من خلال المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة.

كما اتفق الجانبان على التنسيق المشترك لإدارة العملية الانتخابية، وتهيئة أفضل الظروف للاستحقاق القادم وفق أعلى معايير المهنية.

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