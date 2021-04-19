الصديق الكبير يجتمع بـ 5 مصارف حول ملف السيولة

عقد المصرف المركزي برئاسة الصديق الكبير ، اجتماعا اليوم، مع إدارات 5 مصارف تجارية لبحث خطة “المركزي” خلال الفترة المقبلة.

وقال المصرف في بيان له :” متابعةً لما تم الاتفاق عليه في السابق مع المدراء العامين للمصارف، عقد الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين بمكتبه اجتماعاً مع الإدارت للمصارف التجارية ( الجمهورية – الوحدة – الصحارى – التجاري الوطني – شمال أفريقيا ) للوقوف على ما تم تنفيده فيما يتعلق بملف السيولة، وقد أفادت المصارف أنها باشرت في فتح كافة فروعها أمام الزبائن ورفع سقف السحب اليومي وتوفير السيولة بشكل منتظم.

وتابع المصرف، كما تم الوقوف على الصعوبات الأمنية التي تواجه المصارف في نقل العملة لكافة المدن الليبية، مجددا استعداده لتقديم الدعم الكامل للمصارف بالخصوص.

وطالب “الكبير” المصارف بالتسريع في عملية تطوير آليات الدفع الالكتروني وتوفير الخدمات المصرفية للزبائن ومعالجة الشكاوى التي ترد بشأن عدم حصول الزبائن على دفتر الصكوك من فروعها إضافةً إلى حث المصارف تسريع، مشددا على المصرف المركزي سيفرض عقوبات على المصارف التي لا تلتزم بالخطة المتفق عليها.