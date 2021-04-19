شركة الكهرباء: غدا انقطاع التيار عن ثلاث مناطق بالغرب الليبي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه سيجري يوم غد الثلاثاء قطع التغذية عن مناطق (بئر ترفاس، بئر زنيوبة، الجامعه) وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 13 مساء.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه نظراً لأعمال غسيل وتنظيف العوازل لخط نقل الطاقة (الزهراء/العجيلات ) جهد 220 ك.ف سيتم فصل التغذية الكهربائية عن جميع الخطوط التي تتغذى من محول الجامعة جهد 11/30/220 ك.ف المركب على نفس الخط وذلك لتأمين موقع العمل يوم غد الثلاثاء من الساعة 09:00 صباحاً إلى الساعة 13:00 مساءاً، وبالتالي سينقط التيار عن مناطق (بئر ترفاس، بئر زنيوبة، الجامعه ) .