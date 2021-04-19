رئيس حكومة الوحدة الوطنية يُشارك في حفل تخريج منتسبي المعهد العالي للتدريب بوزارة الداخلية

طرابلس 19 أبريل 2021 (وال)- شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع السيد عبد الحميد الدبيبة مساء أمس الأحد، في حفل تخريج الدفعة السادسة من منتسبي المعهد العالي للتدريب بوزارة الداخلية والتي يبلغ قوامها ( 400 ) ضابط.

وحضر الحفل الذي أقيم بكلية ضباط الشرطة بطرابلس، كل من وزير الداخلية السيد خالد مازن، ورئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد، وتخلل الحفل استعراض للكراديس جسدت فيه عددًا من المهام الأمنية التي تدرب عليها الخريجين.

وهنأ السيد الرئيس في كلمته الضباط الجدد بهذه المناسبة، مؤكدًا أن عملهم في حماية الناس شرف عظيم لهم، داعيًا لهم بأن يكونوا قدوة في الانضباط، وأن حملهم للسلاح هو للدفاع عن الوطن والمواطن.

ووعد السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بأن تقدم حكومته كل الدعم لبناء قدرات أفراد الشرطة، ليكونوا حصنًا منيعًا لليبيا وشعبها الكريم. (وال- طرابلس) س خ/ ر ت

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