المنقوش: اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفعيل اتحاد المغرب العربي

أعلنت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، «عزم الدولة الليبية اغتنام فرصة رئاسة ليبيا لاتحاد المغرب العربي من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفعيل اتحاد المغرب العربي بطريقة إيجابية».
جاء ذلك خلال لقاء مع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش الأحد، حيث رحّبت بمقترحات الأمين العام معربة عن استعدادها للعمل على تنفيذها بالتعاون مع الأمانة العامة والدول المغاربية.وأكدت المنقوش أن تفعيل العمل المغاربي المشترك يعتبر من أهم مرتكزات السياسة الخارجية للدولة الليبية، وفق الصفحة الرسمية للبكوش بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
من جهته، قدم البكوش تهانيه للوزيرة على الثقة التي حصلت عليها الحكومة من مجلس النواب، وتواجدها على رأس إحدى أهم الوزارات السيادية، متمنيا أن تحقق دولة ليبيا الاستقرار المنشود.
وفي الخامس من أبريل، بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع الطيب البكوش، أهمية تفعيل الاتحاد بالنسبة لدول المنطقة. وقدّم البكوش التهنئة للمنفي على توليه رئاسة المجلس الرئاسي.
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