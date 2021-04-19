سفيرة «باريس» تبحث مع وزير النفط مستقبل الشركات الفرنسية في ليبيا

استقبل وزير النفط والغاز، المهندس محمد إمحمد عون في مكتبه، سفيرة فرنسا لدى ليبيا، بيا تريس لو فرابير دو هيلين، وقد تم خلال الإجتماع مناقشة عدة مواضيع تهم الجانبين، منها، طرح أوجه التعاون في مجال النفط والغاز والطاقات المتجددة، تعزيز التكامل في مجالات البحث العلمي بين معهد النفط الليبي ومراكز بحوث النفط الفرنسية، ونشاطات بعض الشركات الفرنسية في ليبيا.

لقاء السفيرة الفرنسية، وزير النفط، يأتي بعد يوم من لقاء مع مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط، حيث بحثا أهم المحاور التي تم مناقشتها في الاجتماع تعزيز سبل التعاون المشترك فيما بين المؤسسة وشركاتها، والشركات الفرنسية العاملة في مجال النفط والطاقة لتطوير قطاع النفط الليبي.

كما تم التطرق الاجتماع، إلى الإعداد لملتقى سيعقد خلال الفترة المقبلة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات القطاع، وشركات النفط لدى الجانب الفرنسي، لتوسيع آفاق التعاون وفتح أبواب الفرص التجارية، لزيادة معدلات الإنتاج وإنعاش الاقتصاد الوطني.