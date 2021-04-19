اتفاق ليبي جزائري على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن الأخطار التي تهدد أمن المنطقة

أخبار ليبيا24

اتفقت حكومة الوحدة والجزائر اليوم الإثنين في طرابلس على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مواجهة الأخطار التي تهدد أمن المنطقة، كالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتهريب المخدرات، وتجارة الأسلحة والهجرة غير الشرعية.

أتى ذلك خلال لقاء رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، مع وفد جزائري رفيع ضم وزير الخارجية، صبري أبوقادوم، ووزير الداخلية كمال بلجود، والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي، نور الدين مقري، في حضور وزير الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش.

وتناول اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، تكثيف التنسيق والتشاور السياسي بين ليبيا والجزائر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجرى التأكيد على أهمية الإسراع في عقد الاجتماعات التحضيرية للدورة 14 للجنة التنفيذية العليا المشتركة.

وليبيا بصدد العمل على تفعيل الاتحاد المغاربي والدعوة إلى عقد اجتماع لدول الاتحاد على مستوى وزراء الخارجية.