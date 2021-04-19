المشري يناقش سبل دعم “الحكومة الليبية الجديدة” مع وفد جزائري برئاسة بوقادوم

التقى رئيس المجلس الاستشاري للدولة “خالد المشري”، رفقة النائب الأول “محمد بقي” ومقرر المجلس “سعيد كلة”، اليوم الاثنين، بوزير الخارجية الجزائري “صبري بوقدوم” الذي رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري “كمال بلجود”، والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي اللواء “نور الدين مقري”، والسفير الجزائري لدى ليبيا السيد “عبدالقادر حجازي”.

وبحسب إيجاز صحفي للمجلس، ناقش الطرفان خلال اللقاء العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، وآفاق عملية التسوية السياسية الليبية، وسبل دعم السلطة الجديدة الموحدة في مواجهة التحديات الراهنة لتنفيذ خارطة الطريق ولضمان حَلٍّ سلمي وشامل في ليبيا، والوصول للانتخابات الجديدة في موعدها المحدَّد.