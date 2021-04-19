شركة هونداي تبدي استعدادها للعودة للعمل في ليبيا

أكد وفد يضم شركة هونداي الكورية، خلال لقائهم مع وزير النفط والغاز، المهندس محمد إمحمد عون، استعداد الشركة للعودة والعمل في ليبيا لمباشرة نشاطاتهم، في مختلف المشروعات النفطية والمدنية وغيرها.

وبحث عون، مع الوفد في مكتبه، بحضور القائم بالأعمال الليبي في كوريا الجنوبية، عودة الشركة للعمل في ليبيا، بعدما نفذت في السابق عدة مشاريع.

وبحسب بيان لوزارة النفط، شاركت الشركة مع غيرها من الشركات في تنفيذ البعض لآخر، كما هو الحال مع مشاريعهم بمجمع مليتة للنفط، ومحطة كهرباء الزاوية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا