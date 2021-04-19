«المركزي» يتابع خطة السيولة مع المصارف.. ويتوعد بـ«عقوبات»

بحث محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير صباح اليوم الاثنين بمكتبه اجتماعاً مع إدارت مصارف الجمهورية، والوحدة، والصحارى والتجاري الوطني، وشمال أفريقيا، ما جرى تنفيده فيما يتعلق بملف السيولة، حيث أفادت المصارف أنها باشرت في فتح كافة فروعها أمام الزبائن ورفع سقف السحب اليومي وتوفير السيولة بشكل منتظم.

وشدد المصرف المركزي على أنه سيفرض عقوبات على المصارف التي لا تلتزم بالخطة المتفق عليها.وحسب الصفحة الرسمية للمركزي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جدد المصرف المركزي استعداده لتقديم الدعم الكامل للمصارف بشأن الصعوبات الأمنية التي تواجه المصارف في نقل العملة لكافة المدن الليبية.

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وأكد الكبير على المصارف «التسريع في عملية تطوير آليات الدفع الالكتروني وتوفير الخدمات المصرفية للزبائن، ومعالجة الشكاوى التي ترد بشأن عدم حصول الزبائن على دفتر الصكوك من فروعها، وحث المصارف تسريع تحويل المرتبات إلى حسابات المستفيدين دون تأخير.

ومن المقرر عقد اجتماع الأسبوع القادم لمتابعة الإنجاز والتأكد من أن كافة فروع المصارف تقدم السيولة لزبائنها دون عراقيل، خاصةً بعد تسييل الدفعة الثانية من القرض المقدم للمصارف التجارية بقيمة 5 مليار دينار.

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