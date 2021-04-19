الدبيبة يبحث مع وفد جزائري برئاسة “بوقادوم” 5 قضايا

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية ،«عبدالحميد الدبيبة»، اليوم الإثنين، وفدا جزائريًا رفيع المستوى، ضم وزير الخارجية «صبري أبوقادوم»، ووزير الداخلية «كمال بلجود»، و المدير العام للوثائق و الأمن الخارجي «نور الدين مقري»، وذلك بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي السيدة «نجلاء المنقوش».

وبحسب إيجاز صحفي للمكتب الإعلامي للحكومة، تناول اللقاء ، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.، كما تم الاتفاق خلال اللقاء، على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مواجهة الأخطار التي تهدد أمن المنطقة كالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتهريب المخدرات، وتجارة الأسلحة والهجرة غير الشرعية.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية الإسراع في عقد الاجتماعات التحضيرية للدورة 14 للجنة التنفيذية العليا المشتركة.

يشار إلى أن ليبيا بصدد العمل على تفعيل الاتحاد المغاربي والدعوة إلى عقد اجتماع لدول الاتحاد على مستوى وزراء الخارجية.