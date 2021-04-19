ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

19 April, 2021

أعلنت السفارة الليبية بالبوسنة والهرسك، إعادة فتح خدمات التأشيرات بسفارة البوسنة بالعاصمة الليبية طرابلس ابتداء من اليوم الاثنين.

وتأتي هذه الخطوة بعد الاتفاق بين وزارة الخارجية البوسنية والقائم بالأعمال بالوكالة، المعتصم بالله الضاوي، وفي هذا الإطار اتفق الجانبان على تقديم كل التسهيلات لمواطني البلدين للمساهمة في دعم التعاون خصوصا في مجال السياحة والتبادل التجاري والاستثمار وتطوير علاقات التعاون بين البلدين.