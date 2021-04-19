رئيس المجلس الرئاسي يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

طرابلس 19 أبريل 2021 (وال)- استقبل السيد رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي اليوم الإثنين، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه والوفد المرافق له.

هذا وتناول الجانبان العلاقات التاريخية بين ليبيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وأعرب السيد الرئيس عن أهمية دور المفوضية في الوصول إلى استقرار ليبيا، والدور الذي يمكن أن يلعبه في العملية السياسية، مؤكدا أهمية عودة مكتب مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا لتعزيز أوجه التعاون.

من جانبه، أكد السيد فقيه دعم مفوضية الاتحاد الأفريقي لليبيا على كافة المستويات، وخاصة في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في البلاد، مؤكدا دعم الاتحاد الأفريقي للمجلس الرئاسي في إرساء الاستقرار وإنجاح المسار السياسي، وإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد. (وال- طرابلس) س خ/ ر ت

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