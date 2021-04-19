وزير الاقتصاد يشدد على وضع آلية مناسبة للوقود بين «البريقة» وشركات التوزيع

عقد وزير الإقتصاد والتجارة محمد الحويج إجتماعاً ضمّ رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط وحضور شركات توزيع الوقود وعدد من المستشارين ومدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة يوم الأحد 18 أبريل 2021 م بمقر الوزارة لمناقشة آلية توزيع الوقود على المحطات والمشاكل التي تواجه الشركات في أداء عملها.

ناقش الاجتماع آلية توزيع الوقود المتبعة من شركة البريقة على شركات التوزيع ومنها الى المحطات بكافة المناطق، كما ذكرت شركات توزيع الوقود عدد من العراقيل التي تربك عملية التوزيع وبحث المقترحات التي تساهم في حلحلتها لضمان إستمرار عمل المحطات طيلة اليوم بالإضافة الى المشاكل والصعوبات التي تواجهها الشركات مع وزارة الإقتصاد والتجارة والسجل التجاري وسُبل معالجتها.

وشدد الوزير على ضرورة وضع آلية واضحة بين شركة البريقة وشركات التوزيع تنظم عملية تزويد المحطات بالوقود و توفيره للمواطن بسهولة ويسر مشيراً أن الوزارة ستنظر في اللوائح والتشريعات المنظمة لعلاقة شركة البريقة مع شركات التوزيع و ستباشر في دراسة الكميات المطلوبة من الوقود والإحتياجات الفعلية للمحطات و طاقتها الإستيعابية وإمكانية استخدام نظام التتبع GPS لمراقبة شاحنات نقل الوقود بالتنسيق مع شركات التوزيع في إطار مكافحة التهريب والفساد وذلك من خلال فريق فني يضم كافة الجهات ذات الإختصاص كما يتولى الفريق عملية تنظيم منح التراخيص بالبلديات فيما يخص نشاطات النفط والغاز ومراجعة أرباح شركة البريقة لتسويق النفط و شركات توزيع الوقود مؤكداً أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات بحق الشركات المخالفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.