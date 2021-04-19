الدبيبه يتفق مع داخلية وخارجية الجزائر على التعاون لمواجهة الإرهاب

اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مع وزيرا الخارجية والداخلية الجزائريين صبري بوقادوم وكمال بلجود ومدير الوثائق والأمن الخارجي نور الدين مقري، على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مواجهة الأخطار التي تهدد أمن المنطقة كالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتهريب المخدرات، وتجارة الأسلحة والهجرة غير الشرعية.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس اليوم الاثنين بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بحث تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على أهمية الإسراع في عقد الاجتماعات التحضيرية للدورة 14 للجنة التنفيذية العليا المشتركة.

وأشارت رئاسة الحكومة إلى أن ليبيا بصدد العمل على تفعيل الاتحاد المغاربي والدعوة إلى عقد اجتماع لدول الاتحاد على مستوى وزراء الخارجية.