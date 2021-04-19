بوقادوم: تنظيم الانتخابات الليبية في وقتها هدفنا الأكبر

أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم دعم الجزائر لوحدة ليبيا، واستعدادها لتقديم أي دعم قد يساهم في خروجها من محنتها، وأضاف أن «الجزائر بحاجة إلى ليبيا مستقرة وقوية، لأن استقرار ليبيا من استقرار الجزائر، وأمن ليبيا من أمنها»، مضيفًا أن «الهدف الأكبر الآن هو تنظيم الانتخابات في وقتها».

جاء ذلك خلال لقاء عضوي المجلس الرئاسي موسى الكوني، وعبد الله اللافي، مساء اليوم في العاصمة طرابلس، مع وزير الخارجية الجزائري ووزير الداخلية الجزائري كمال بلجود والوفد المرافق لهما.وناقش الاجتماع آليات تفعيل اتفاقية اتحاد المغرب العربي الذي تأسس بتاريخ 17 فبراير من العام 1989 بدول موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس وليبيا.

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وقال اللافي :إن ما يجمع البلدين هو تاريخ مشترك، مؤكدًا دور الجزائر في لقاء الفرقاء الليبيين، من خلال احتضانها لعدد من الاجتماعات التنسيقية بين الأطراف الليبية. فيما قال الكوني إن «ليبيا تكن للجزائر كل الاحترام، من خلال تعاملها مع الأزمة الليبية، ووقوفها بجانب الشعب الليبي ليس بغريب».

وفي وقت سابق الإثنين، حث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، ووزير الداخلية الجزائري كمال بلجود والوفد المرافق لهما، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأكد المنفي، خلال استقبال الوفد في طرابلس «عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وحرص ليبيا على تعزيز التعاون في شتى المجالات مع الأشقاء الجزائريين»، مثمّناً «دور الجزائر في أمن واستقرار ليبيا»، ومؤكداً أهمية تمتين وتعزيز هذه العلاقات.

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