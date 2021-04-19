شركة هونداي: متحمسون لاستئناف العمل بقطاع النفط الليبي

أكد نائب رئيس قسم التسويق العالمي بشركة هونداي للهندسة والانشاءات جو سانغون، خلال لقائه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال زيارته للعاصمة طرابلس أن سبب الزيارة هو تحمس شركة هونداي للعودة للعمل بقطاع النفط الليبي، كونها نفذت فيما سبق عدد من المشاريع الناجحة في ليبيا، أبرزها مساهمتها في مشروع غاز غرب ليبيا (مجمع مليته الصناعي) بالتعاون مع شركة سنامبروجيتي الايطالية سابقا.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن سانغو أكد خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاثنين بمقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس أن شركة هونداي بإمكانها العمل على إعادة تأهيل قطاع النفط الليبي، والمساهمة أيضاً في العديد من المشاريع الأخرى التي تسعى المؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذها.

ومن جانبه أعطى صنع الله نبذة عن قطاع النفط الليبي، موضحاً بأنه قطاع واعد، وأن لدى المؤسسة مشاريع كبيرة في تطوير صناعة النفط والغاز، خاصة بعد استقرار الأوضاع في ليبيا، وعودة معدلات الإنتاج إلى نسبة جيدة جداً، وأشار إلى أن الفرصة مناسبة الآن لعودة الشركات العالمية الكبيرة إلى ليبيا للاستثمار من جديد والدفع بعجلة التنمية، كما شجع شركة هونداي على هذه الفرصة لعودتها للعمل، وتنفيذ مشاريع البنى التحتية وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة جراء الحروب والإغلاقات السابقة، التي تعرض لها قطاع النفط.

وجرى الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق المستمر بين شركة هونداي وإدارة الصيانة والمشاريع بالمؤسسة الوطنية للنفط، باعتبارها الإدارة الفنية المختصة بمتابعة تنفيذ المشاريع التطويرية ومشاريع الصيانة بمواقع الشركات النفطية المختلفة.