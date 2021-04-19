وزير بريطاني يعلق على قراري مجلس الأمن 2570 و2571 بشأن ليبيا

قال وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي إن تبنّي مجلس الأمن للقرار الذي صاغته المملكة المتحدة بشأن ليبيا «يرسل رسالة واضحة من التأييد لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة»، و«يؤكد الحاجة لأن تعمل على تيسير إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر».

وأوضح الوزير، في تصريح نقلته الخارجية البريطانية «يوضح القرار جليّا الحاجة إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب بلا تأخير بموجب ما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار». وأضاف «نتوقع الآن من جميع أعضاء الأمم المتحدة العمل بموجب القرار، مساعدة ليبيا في استعادة سيادتها والعمل لأجل إحلال سلام واستقرار دائمين فيها»، مؤكدا أن بلاده ستواصل «دعم ليبيا في رحلتها هذه».

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ويوم الجمعة، تبنى مجلس الأمن القرارين رقمي 2570 و2571 بالإجماع بشأن ليبيا، يتعلق الأول بدعم التطورات السياسية والعسكرية الأخيرة في البلاد، ويقضي بإنشاء فريق مراقبين لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020. ويتعلق القرار الثاني بالتمديد حتى منتصف العام 2022 لولاية خبراء الأمم المتحدة المكلفين مراقبة العقوبات التي تستهدف الاستغلال غير الشرعي للنفط الليبي، وتطبيق حظر الأسلحة الذي خُرق مرات كثيرة في الأعوام الأخيرة، بما في ذلك من دول أعضاء في المجلس.

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